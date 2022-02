Samen eten bij Velpsch Maal

VELP – Samen eten is altijd gezelliger dan alleen en daarom wordt in buurthuis De Poort in Velp elke twee weken het Velpsch Maal geserveerd. Woensdag 23 februari staat er rendang met bami, sperziebonen en een champignon-omelet op het menu, met een verse fruitsalade toe. Het dineer begint om 17.30 uur. Aanmelden kan tot maandag 21 februari, 12.00 uur bij de Poort, via tel. 026-8481753.