Routekaart naar nieuwe maatschappij zonder afval

GEM. RHEDEN – De gemeenteraad van Rheden heeft in de vergadering van dinsdag 25 januari ingestemd met de Routekaart Circulaire Economie. Hierin staat hoe de gemeente de komende jaren aan de slag wil met het hergebruik van grondstoffen.

De vraag naar grondstoffen neemt in de hele wereld sterk toe en daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk grondstoffen te hergebruiken. Hoe meer hergebruikt, hoe minder afval er is. In 2050 moet de Nederlandse economie 100 procent circulair zijn. Als tussenstap moet in 2030 al 50 procent minder primaire grondstoffen worden gebruikt.

In de Routekaart staat hoe de gemeente Rheden dat wil gaan aanpakken. Een belangrijk onderdeel is bewustwording, de gemeente Rheden wil het goede voorbeeld geven, zoals bijvoorbeeld bij het nieuwe gemeentehuis. “In ons nieuwe gemeentehuis komt een mooi voorbeeld van circulariteit door het hergebruik van een deel van het interieur van de oude raadzaal in het nieuwe gebouw”, zegt wethouder Dorus Klomberg. Circulair ontwerpen moet onderdeel worden van aanbestedingen voor beheer in de buitenruimte. Daarnaast wil de gemeente circulair ondernemerschap aanmoedigen en ruimte bieden aan circulaire start-ups.

Wethouder Dorus Klomberg zegt dat het belangrijk is om doelgerichte stappen te zetten om de maatschappij circulair te maken. “Circulaire economie zit nog in een pril stadium. Wel zijn er in onze gemeente al verschillende activiteiten ondernomen op dit gebied, zoals bij het zwembad Biljoen, de promotie van wasbare luiers en het gemeentehuis. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Gewoontes moeten echt veranderen.”