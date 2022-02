Riders of Justice, Minari en The Truffle Hunters in Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont komende week drie films. Woensdag 16 februari draait Riders of Justice. Vrijdag 18 en woensdag 23 februari wordt Minari vertoond. Op zondag 20 februari is The Truffle Hunters te zien. Alle voorstellingen beginnen om 19.30 uur en zijn in Het Arsenaal in Doesburg.

De zwarte komedie Riders of Justice gaat over Markus en Mathilde. Ze hebben een moeizame vader-dochterrelatie, getuige het feit dat soldaat Markus liever aan het front is dan bij zijn gezin. Markus is op een militaire basis aan het front als hij te horen krijgt dat Mathildes moeder is omgekomen bij een treinbotsing. Mathilde overleeft het treinongeluk wèl, evenals Otto, de man die opstond zodat Mathildes moeder kon zitten. Als Markus thuis is, ontvouwt zich een bizar rouwproces, als vader en dochter verwikkeld raken in een eigenaardig onderzoek naar het treinongeluk.

Durven dromen als er niets te kiezen valt is het thema van de film Minari. Vader Jacob neemt in de jaren 80 de beslissing om te gaan verhuizen binnen Amerika. Zijn gezinsleden zijn eerst nieuwkomers in de stedelijke cultuur van Californië en dan buitenstaanders in de landelijke christelijke cultuur van Arkansas. Jacob heeft een stuk grond gekocht waar hij groente gaat telen voor de groeiende Koreaanse gemeenschap. In deze plattelandsregio van de VS is integratie niet gemakkelijk. De nieuwe omstandigheden zorgen voor financiële druk en spanningen binnen het gezin.

De film The Truffle Hunters speelt zich af diep in de bossen van Piëmont in Noord-West Italië. Een groep oude mannen zoekt samen met hun trouwe honden naar de witte Alba truffel. Deze zeldzame delicatesse is ondanks de verregaande moderne technologie nog niet gecultiveerd. De mannen leiden een eenvoudig en rustig bestaan in harmonie met hun honden en de schilderachtige omgeving. Terwijl de voorraad van de witte Alba truffel afneemt, groeit de vraag naar dit product. Door de klimaatverandering, de ontbossing en het gebrek aan jonge mensen die de traditie wil voortzetten, is de delicatesse felbegeerder dan ooit en het goedbewaarde geheim van de truffelzoekers dreigt verloren te gaan.

