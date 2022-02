Rhedenaren tevreden over minimaregelingen, maar ruimte voor verbetering

RHEDEN – Om te peilen hoe goed Rhedense inwoners op de hoogte zijn van minimaregelingen is er een onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de gemeente Rheden op de goede weg is, maar dat er ook nog wel wat verbeterd kan worden.

De vragen in het onderzoek gingen over het beoordelen van de regelingen en het effect ervan, de bekendheid van de regelingen, de situatie van mogelijk toekomstige gebruikers, het aanvragen van regelingen en de uitvoering door- en samenwerking met de gemeente Rheden.

De ondervraagde inwoners beoordeelden de minimaregelingen gemiddeld met een 8. De maatschappelijke partners gaven een 6,7. Het verschil zit vooral in het feit dat de partners vinden dat de gemeente wat ruimhartiger mag zijn met toekennen, daarin meer maatwerk mag leveren en de aanvraagprocedure eenvoudiger moet. Over de samenwerking zijn de maatschappelijke partners wel tevreden.

Ook wethouder Gea Hofstede is tevreden. “Toen we in 2021 het Minimabeleid vaststelden, streefden we naar een waardering van minimaal 7. Als ik nu naar de uitkomsten kijk, ben ik tevreden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. En daar gaan we nog verder aan werken. Want het is jammer als inwoners in geldproblemen komen doordat zij niet weten dat ze recht hebben op een bepaalde regeling.”

De Gelrepas, de collectieve aanvullende zorgverzekering en de mogelijkheid tot kwijtschelding van de gemeentelijke belasting zijn het best bekend. Regelingen als het Kindpakket, de Individuele inkomenstoeslag en bijzondere bijstand zijn minder bekend. De gemeentelijke website is een van de belangrijkste plekken voor informatie over de regelingen. Andere belangrijke bronnen zijn het maatschappelijk werk, gemeentelijke consulenten en bewindvoerders.

Het verschilt wat per regeling, maar ongeveer de helft van de ondervraagden geeft aan dat de regelingen redelijk gemakkelijk zijn aan te vragen. Hiervan uitgezonderd zijn de bijzondere bijstand en de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De aanvraag daarvan wordt als moeilijk ervaren. Struikelblokken zijn de hoeveelheid aan te leveren bewijsstukken, de hoeveelheid te beantwoorden vragen en het (formele) taalgebruik.

Naar aanleiding van dit onderzoek werkt de gemeente aan de verbetering van het aanvraagproces en de communicatie- en informatievoorziening. Ook wordt gekeken waar er, binnen de geldende regelgeving, meer maatwerk toegepast kan worden. Gemeente Rheden kijkt hierbij goed naar de effecten en resultaten die ze in de huidige pilot ‘Doorbraakmethode’ ervaart. Met de Doorbraakmethode werkt de gemeente Rheden via maatwerkplannen aan een duurzaam perspectief voor gezinnen waarbij sprake is van een verscheidenheid aan problemen. Vanuit de Doorbraakmethode wordt ook onderzocht hoe maatwerkoplossingen structureel gemaakt kunnen worden.