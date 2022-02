Retrospectief: Onderling Varkensverzekeringsfonds

Het mesten van een paar varkens werd vroeger in de buitengebieden van de dorpen veel gedaan. Men kon dan zelf beschikken over vlees en vleeswaren. Op een stuk grond bij de woning verbouwde men graan en aardappels, dat voor een belangrijk deel voedsel opleverde voor het gezin, maar ook voor de varkens. In het najaar werden de varkens geslacht.

De dieren vertegenwoordigden een (voor die tijd) flink kapitaal. Wanneer er plotseling een ziekte de kop opstak, kon het gebeuren dat men een flinke strop leed. Om dit te voorkomen namen enkele personen in 1930 het initiatief om een ‘varkensverzekeringsfonds’ op te richten. Het Onderlinge Varkensfonds Loenen en Omstreken werd officieel opgericht op 5 maart 1930.

In het eerste bestuur hadden zitting B. ter Velde, J. Gerritsen en G. van den Beld. Op 7 maart 1970 werd het 40-jarig bestaan gevierd. W. Berends was toen voorzitter, A. ter Velde secretaris en W. Gierman penningmeester.

De leden konden alleen biggen, ‘loopvarkens’ tot en met 60 kilogrammen en zeugen verzekeren. Wanneer een varken ziek werd of dood ging, moest de eigenaar direct een schatter waarschuwen. De schatter moest direct maatregelen nemen. Wanneer het varken was gestorven, kwam de schatter met de weegschaal en bepaalde aan de hand van het gewicht de waarde van het dier. Voor de aanschaf van de weegschaal moest de schatter het gewicht schatten. Hier was vaak veel twist over. In de veertiger jaren bedroeg de premie 50 cent per varken en 75 cent per zeug. In de vijftiger jaren werd dit 75 en 100 cent.

In het boekjaar 1968 waren bij het fonds maar liefst 2320 varkens en zeugen verzekerd. In 1970 waren dit nog maar 881 varkens. Het aantal varkens liep sterk terug omdat de inwoners niet doorgingen met het houden van de varkens. De huisslachtingen waren maar zelden meer te zien. Bekende huisslachters in Loenen waren de Gorsseling- en Berendsfamilies. Zij verstonden het vak van slachten, uitbenen en er allerlei producten van te maken als de bekende leverworst, balkenbrij, hoofdkaas, bloedworst en bloedbrood.

De vereniging heeft ruim veertig jaar bestaan. In de zeventiger jaren was het aantal verzekerde varkens en zeugen dermate geslonken dat men het niet meer nodig achtte een fonds te laten voortbestaan. Met een laatste vergadering in 1973 werd het fonds ontbonden.