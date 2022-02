Retrospectief: Hengelsportvereniging ‘De Vriendschap’

Tot voor enige jaren was het Apeldoornsch Kanaal sterk in trek bij de hengelaars. Een aantal vissers besloot in 1939 de handen ineen te slaan om een hengelsportvereniging op te richten. Op 5 mei vond in dat jaar de oprichting plaats. De club kreeg als naam HSV De Vriendschap.

Gerrit Schotpoort bij de Scherpenberg was een verwoed hengelaar. Hij sprak op een dag NS Stationschef Oostenenk aan het viswater. Samen bespraken ze de mogelijkheden voor een club. Ruych van het café was een goede bestuurder en deed ook mee en ook Rutgers, die kapper was in Lieren, wilde wel.

Er werd gestart met tien personen. Wedstrijden kende men toen nog niet. Men kwam in clubverband bij elkaar om gezamenlijk te kunnen vissen. Rustig vissen kon er vaak niet aan het kanaal. Telkens als er een boot langskwam, moesten de hengels worden opgehaald en duurde het een tijd voor er rust was in het water. De hengelaar moesten daarom vaak wachten.

Men was blij dat de leden van De Vriendschap een rustig viswater konden huren. De leden kwamen met de familie Russelman van kasteel Ter Horst overeen dat het water van de gracht en vijvers in een bepaalde periode gehuurd konden worden. Er mocht alleen gedurende het seizoen 1 juni tot 15 maart gevist worden en alleen met een hengel op alle werkdagen. Op zondag en feestdagen tot ‘s middags 12.00 uur. Ondermaatse vis moest teruggeplaatst worden.

Later, toen in 1972 de scheepvaart in het Apeldoornsch Kanaal verleden tijd werd, kregen de vissers het beter. Ze konden nu dicht bij huis aan de waterkant gaan zitten. Rustig tussen het riet gooiden zij de hengels uit. Kanjers van snoeken heeft men er gevangen.

Na de oorlog begon men met het houden van wedstrijden en werd er een hengelcompetitie opgezet bij het kanaal of kasteel Ter Horst. Het bleef altijd spannend wie er hengelkampioen van het seizoen zou worden. Iedere hengelaar had een speciaal voer om de vis te lokken. Dat hield men strikt geheim.

HSV De Vriendschap bestaat nog altijd en begint in april weer met het nieuwe visseizoen. Zo’n 27 vissers uit de regio Eerbeek, Loenen, Beekbergen en Hall doen weer fanatiek mee aan de nieuwe hengelcompetitie.

De foto werd in 1947 gemaakt bij kasteel Ter Horst. A. van Reen (rechts voor) werd winnaar van de beker.