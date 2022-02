Retrospectief: Een nieuwe sluis

In 1954 werd een ingrijpend besluit genomen met betrekking tot de bevaarbaarheid van het Apeldoorns Kanaal, dat in 1868 in gebruik was genomen. Besloten werd tot uitdiepen en verbreden én de aanleg van een nieuwe sluis bij Dieren. De kanaalbreedte zou gebracht worden op circa 38 meter en de diepte op 3,5 meter. Samen met een nieuwe sluis (die op deze foto in aanbouw is), ter vervanging van de oude drietrapssluis, zou het Apeldoorn bereikbaar moeten maken voor kustvaarders. Schepen die tot 35 km uit de kust op zee mochten varen en vooral Scandinavië en Engeland aandeden. Een ambitieus plan, waarvoor in 1954 de som van 11,5 miljoen gulden uit werd getrokken. De bouwtijd werd op 2 jaar ingeschat.

Het werd iets langer, maar op 16 november 1957 kon burgemeester Jan de Bruin van de gemeente Rheden de opening verrichten. Hij was één van de sprekers bij de feestelijke opening. Hij benadrukte het belang van het kanaal. Zeker nu die ook voor coasters bevaarbaar was geworden. De industriële ontwikkeling werd groot geacht. “De verbreding was nodig om te kunnen voldoen aan de eisen van de huidige tijd”, aldus De Bruin. En hij wees er ook op dat de aanpak van de IJssel bij Dieren daarmee samen hing. “Door bodemverlaging, bochtafsnijding en beheersing van de waterstand van de rivier, zouden ook de problemen bij het invaren van het kanaal tot het verleden behoren.” Hij doelde op lage waterstand van de IJssel, die het vaak onmogelijk maakte de sluis in te varen.

Hoe anders zou het lopen. Hoewel het kanaal vanaf 1957 geschikt was voor het bevaren door schepen tot 600 ton – de zogenaamde kruiplijncoasters – maakten die er weinig gebruik van. De Dierense industrie gaf in een enquête aan dat vanwege de problemen met de invaart van de sluis, dat ze vooral lading lieten lossen aan de kade bij het Veer. Maar uit de zelfde raadpleging bleek al dat ze in toenemende mate gebruik maakten van wegvervoer. Het ging ten koste van het kanaal en per 1 juni 1972 werd de vaart op het kanaal, amper 15 jaar na opening van de nieuwe sluis gesloten.