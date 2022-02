Retrospectief: De Hoofdstraat in Velp

Wie anno 2022 door het dorp Velp rijdt, gaat over de voormalige doorgaande weg van Zutphen naar Arnhem, de N348. In het centrum van het dorp aangekomen rijdt men dan over een moderne winkelstraat. De Hoofdstraat, zo heet dat deel van die voormalige verbindingsweg, is in de loop der jaren onherkenbaar veranderd.

Op deze foto uit ongeveer 1930 is goed te zien dat de Hoofdstraat in die tijd bestond uit een lange rij villa’s. Er is nog ruimte voor bomen en tuinen en de weg is dan nog breed genoeg voor ‘al het verkeer’ van die tijd, inclusief de tramrails. In de verte is nog zo’n tram te zien, die overigens enkele jaren later uit het straatbeeld zou verdwijnen. De bus nam de plek in. In dit geval een trolley. De bomen maakten in latere jaren plaats voor de verbreding van de Hoofdstraat, nodig voor het vooral na de oorlog snel toegenomen wegverkeer. De beide dames die rechts op de foto over de straat lopen, zouden dat tegenwoordig wel uit hun hoofd laten…

Overigens waren er ook in die vooroorlogse tijd al veel winkels in de Hoofdstraat gevestigd, op deze voorjaarsdag te herkennen aan de neergelaten markiezen en zonwering. Vrijwel zonder uitzondering verdwenen de statige villa’s en herenhuizen, of ze gingen op in latere verbouwingen die de belangrijkste straat van Velp maakten tot wat die tegenwoordig is: een mengelmoes van oude panden en nieuwbouw.

Overigens is het beeld van het centrum niet naar tevredenheid van BIZ-ondernemers en de gemeente Rheden. In 2020 werd namelijk een ‘verbeterplan’ opgesteld door adviesbureau Seinpost. Gesteld werd dat centrum van Velp een meer statiger uitstraling moet krijgen. Het winkelgebied aan de Hoofdstraat heeft volgens ondernemers en gemeente namelijk niet het niveau dat van een heus villadorp mag worden verwacht en dat moet dus veranderen. Velp wil kort samengevat een statiger centrum, met minder troosteloze gevels, meer groen en een opkikker voor de markt.

In het post-corona tijdperk zal blijken of dat allemaal gaat lukken. En zo niet; dan hebben we altijd nog de foto’s, zoals deze uit de oude doos.