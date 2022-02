Ravage na storm op Nationaal Ereveld

LOENEN – De stormen in het weekend van 18 tot 20 februari hebben ook ernstig huis gehouden op het terrein van het Nationaal Ereveld in Loenen. Omdat de meeste bomen dennennaalden hebben, had de harde wind er flink vat op. Loofbomen, die nog geen bladeren hebben, bleven vaak gespaard.

De stormschade op was groot. De begraafplaats was enkele dagen gesloten. De medewerkers en vrijwilligers zijn die dagen bezig geweest met het herstellen van de schade, die veroorzaakt werd door de verschillende stormen. In totaal waaiden er zo’n 30 bomen om en verschillende stukken omheining moesten hersteld worden. Ook op het naast gelegen Veteranenbegraafplaats was de ravage door de stormen erg groot. Er is hard gewerkt om het de omgewaaide bomen en afgewaaide takken te verwijderen. De begraafplaats is inmiddels weer opengesteld voor het publiek.