PvdA Rheden hervat straatcampagne

RHEDEN – De PvdA afdeling Rheden hervat zijn straatcampagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De partij gaat op zaterdag 5 februari campagne voeren in het dorp Rheden met het ‘stemmingshokje’ en de rode portefeuilleactie. Lijsttrekker Gea Hofstede is aanwezig, evenals een aantal kandidaat raadsleden. Het stemmingshokje staat tussen 10.30 en 12.00 uur in de Groenestraat. Rond dit hokje meet de PvdA de ‘stemming’ van de inwoners van Rheden. Voorbijgangers wordt gevraagd welke vijf zaken de meeste aandacht hebben in het dorp. Tegelijkertijd met het stemmingshokje worden in Rheden op opvallende plekken drie rode portefeuilles ‘verstopt’. “In de portefeuille zit een waardebon, waarmee de vinder zich bij een lokale horecagelegenheid kan melden voor een ‘stemmig’ PvdA onthaal”, aldus de partij. De afdeling ontvangt graag een selfie van de vinders van de portemonnees. Ook voor zaterdag 12 februari wordt een actie gepland.