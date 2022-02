PvdA/GroenLinks Doesburg trapt campagne af met wijkbezoeken

DOESBURG – De leden van PvdA/GroenLinks Doesburg gaan de komende weken langs de deuren om in elke wijk te vertellen over hun plannen voor een sociaal, groen en betrokken Doesburg. Vorige week zaterdag trapten ze de campagne af in de wijk de Ooi. Na koffie met een feestelijk cakeje zijn ze door de straten getrokken om mensen op te zoeken. Er werd mooie gesprekken gevoerd, laten de leden weten.