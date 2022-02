Presentatie over Afrikaanse vissen

DIEREN – Dinsdag 1 maart is Peter Oranje te gast bij aquariumvereniging Hortus Aquatilis in Dieren. Hij verzorgt een presentatie getiteld ‘Pracht en praal uit Afrika’. In de rivier de Congo, de grote meren en de rivier de Nijl, zijn veel bekende soorten aquariumvissen te vinden. Oranje laat maar liefst 155 foto’s zien, waarbij veel bekende en onbekende vissen uit Afrika aan bod komen. Van elke vis worden kenmerken als waterkwaliteit, voeding, leefomgeving en inrichting van het aquarium besproken. Er is ook ruimte voor vragen en discussie. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Oase in Dieren. De toegang is gratis.