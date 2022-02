Potgrondverkoop DES Hall

HALL – Muziekvereniging DES (Door Eendracht Sterk) uit Hall organiseert voor de 17e keer haar een potgrondactie. Na het jubileumjaar in 2005 is deze jaarlijks terugkomende actie gebleven. Inwoners uit de gemeente Brummen, Klarenbeek, Loenen, Voorst, Laag-Soeren, de Hoven, Dieren en Spankeren kunnen tot en met zaterdag 5 maart bestellen via www.potgrond-des.nl. De bestelling wordt dan op 19 maart gratis thuisbezorgd.