Pleinactiviteiten moeten Brummense kinderen meer laten bewegen

GEM. BRUMMEN – Gemeente Brummen, scholen, kinderopvangorganisaties en Stichting Sportkompas starten dit jaar met het plan Pleinactiviteiten. Als gevolg van de coronapandemie zien scholen en kinderopvanginstellingen dat veel kinderen niet goed in hun vel zitten. Door meer te bewegen wordt daar verandering in gebracht.

“De coronacrisis heeft gevolgen voor het leven van kinderen en jongeren. Ze hebben minder gesport en bewogen, mentaal gaat het minder goed en hun schoolresultaten zijn minder positief,” legt onderwijs- en jeugdwethouder Ingrid Timmer uit. “Daarom heeft de regering het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen. Scholen en gemeenten ontvangen beide een bedrag om de achterstanden die zijn ontstaan weg te werken.”

De samenwerkende scholen en kinderopvangorganisaties hebben daarop het plan Pleinactiviteiten opgezet, samen met Stichting Sportkompas. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen heeft het plan eind vorig jaar goedgekeurd.

Pleinactiviteiten

Er is een programma opgesteld van wekelijkse pleinactiviteiten. Sportservice Jacco Peelen is blij dat de Stichting Sportkompas heeft kunnen meewerken aan de invulling van de activiteiten. “Het is nodig om de frequentie en kwaliteit van bewegen voor kinderen te verhogen. Met onze professionele beweegcoaches stimuleren we kinderen op motorisch, cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak.”

Sportkompas heeft volgens Peelen als doel een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van de inwoners van de gemeente Brummen. Met het brede aanbod van bewegen bij de pleinactiviteiten en het bewegingsonderwijs sluit Sportkompas nu naadloos aan op vraag vanuit het onderwijs en de kinderopvang. “Het is geweldig dat we hiermee een verbinding hebben met het onderwijs in de gemeente Brummen. En dat dit ten goede komt aan gezondheidswinst en de ontwikkeling van onze jonge inwoners.”

Ook voor peuters

Nicole Horstink van de C. van Leeuwenschool uit Eerbeek is erg enthousiast over de pleinactiviteiten: “Het is goed voor de kinderen om zich even te ontspannen tussen het leren door. De beweegactiviteiten helpen de kinderen om even met hun lichaam bezig te zijn in plaats van met hun hoofd. Na de beweegactiviteiten zijn ze weer beter in staat om het leren weer op te pakken. En het belangrijkste wat we zien, is dat de kinderen er erg enthousiast over zijn. En dat is waar we het allemaal voor doen!”

De pleinactiviteiten zijn niet alleen voor schoolkinderen bedoeld, maar ook voor peuters bij de kinderopvang. “De peuters vinden het erg leuk om samen met de sportcoaches beweegactiviteiten te doen. Zelfs voor de allerkleinsten, die net lopen, is het leuk om samen te bewegen en spelletjes te doen,” vertelt Herma Ruijsch van UtTrepke uit Empe.

Beter gymnastiekonderwijs

In de afgelopen coronaperiode heeft Sportkompas al volop bewegingsonderwijs gegeven om de docenten te ontlasten bij de noodopvang tijdens de lockdowns. De reacties vanuit het onderwijs, de kinderen en de vakleerkrachten van Sportkompas waren zeer positief. Daarom hebben scholen zelf besloten met het extra geld dat zij van het Rijk krijgen, óók het beweegonderwijs een impuls te geven.

Eén van de gymlessen wordt namelijk gegeven door een vakleerkracht van Sportkompas. Dit levert voor de leerkrachten meerdere voordelen op. Zij krijgen hiermee zelf een stukje professionele scholing (coaching on the job, samen voorbereiden, uitvoeren en evalueren/reflecteren). Maar ook zijn er andere ogen die naar het kind kijken. Deze extra observaties leveren voor de leerkracht ook extra inzichten op. Daarnaast geeft de inzet van de vakleerkracht van Sportkompas ook ruimte voor meer handen in de klas. Letterlijk bij de gymles zelf, maar ook doordat de leerkracht op dat moment ook tijd heeft om andere kinderen te ondersteunen, bijvoorbeeld als het gaat om taal of rekenen.