Plannen voor herstel riviernatuur bij uiterwaard Fraterwaard

DOESBURG – Rijkswaterstaat werkt aan een plan om de riviernatuur van uiterwaard Fraterwaard te verbeteren. Een nieuwe ondiepe geul met stromend water en een geul met stilstaand water moeten ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen, andere dieren en planten. Op maandag 7 februari vindt er een online bijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over dit plan.

De geul aan de zuidzijde is aan twee kanten verbonden met stromend water van de IJssel en Het Zwarte Schaar. Zo blijft het water in de geul stromen. Aan de noord- en oostzijde komt een geul die aan één kant verbonden is met de rivier. Het stromende water en stilstaande water zijn een fijne plek voor verschillende soorten vissen, maar ook andere dieren.

Het doel van de bijeenkomst is om de deelnemers te vertellen over de plannen voor de nieuwe geul en verbetering van de riviernatuur. De projectmanager, omgevingsmanager en ecoloog van het project zullen de maatregel toelichten en meer vertellen over het ontwerpproces. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Voor ieders veiligheid en gezondheid zal deze online plaatsvinden van 19.30 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar info-krwoost@arcadis.com. Hierna ontvangen zij meer informatie. Op www.samenwerkenaanriviernatuur.nl is meer te lezen over het project Fraterwaard.