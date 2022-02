Philippota’s leven staat centraal op Middachten

DE STEEG – Het leven van Ursula Philippota van Raesfelt staat deze zomer centraal op kasteel Middachten in De Steeg. Philippota (1643 – 1721) was één van de kasteelvrouwen en -heren uit de geschiedenis van het kasteel.

De reden dat Philippota dit jaar centraal staat bij Middachten is de landelijke herdenking van het rampjaar 1672, 350 jaar geleden. Voor Philippota en haar man, Godard van Reede-Ginkel, waren het roerige tijden. Middachten lag middenin het door de Fransen bezette gebied en er ontstonden vele onveilige en gewelddadige situaties. Philippota en het Rampjaar 1672 zijn nauw met elkaar verbonden, maar haar leven omvat veel meer dan wat er in dat ene jaar gebeurde.

Eind mei verschijnt Philippota’s biografie onder de titel: De eigenzinnige erfgename van Middachten. Schrijfster Hermine Manschot-Tijdink heeft zich jarenlang verdiept in Philippota’s leven én dat van haar man Godard van Reede-Ginkel en hun vijftien kinderen. Hermine raadpleegde daarvoor vele brieven en andere archiefstukken die bewaard zijn in de archieven van de kastelen Middachten en Amerongen. Het levert een boeiende familiegeschiedenis die bijna een eeuw beslaat. Het boek wordt uitgegeven door de Walburg Pers en is vanaf 1 juni 2022 verkrijgbaar in de boekhandel en op Middachten.

Met historische foto’s op panelen wordt het leven van Philippota toegelicht. Ook is er een korte film te bekijken over de gebeurtenissen in het Rampjaar 1672.

In juli zijn er op zondagochtend weer de concerten in het groene theater bij het kasteel. Eén van deze concerten staat in het teken van muziek uit de tijd van Ursula Philippota, die zelf een begenadigd luitspeelster was. In augustus wordt een viertal lezingen gegeven. Onderwerpen die aan bod komen zijn met het Rampjaar 1672 en het leven van Ursula Philippota verbonden.

Kasteel Middachten is op de zondagmiddagen in juni, juli en augustus weer open voor bezoekers. Er worden rondleidingen gegeven. Tickets hiervoor zijn vanaf mei te boeken via de website en, indien nog beschikbaar, ook ter plaatse verkrijgbaar in de Oranjerie. De tuinen zijn van 1 juni tot en met 30 september te bezoeken op woensdag tot en met donderdag. Bezoekers van de tuinen kunnen gratis op pad met een audiotour.

www.middachten.nl

Foto: Portret van Ursula Philippota van Raesfelt, toegeschreven aan Jan de Baen, laatste kwart 17e eeuw, collectie Kasteel Middachten