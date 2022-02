Ouderen gevraagd om mee te praten over Loenense beken

LOENEN – Waterschap Vallei en Veluwe en Advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos onderzoeken de historische en toekomstige waarde van de Loenense beken. Zij gaan met verschillende generaties in gesprek om een beeld te krijgen wat de beken voor de omgeving betekenen en welke plek de beken na 2030 innemen. Doel van dit onderzoek is het verbeteren van de leefomgeving.

Er zijn gesprekken gepland met de Stichting Loenense Molenbeek en leerlingen van basisschool De Tweede Stee. Er wordt nadrukkelijk met oudere en jongere generaties gesproken. Voor de gesprekken met de oudere generatie zoekt het waterschap naar meer mensen die binding hebben met Loenen en de omgeving en willen meedenken. Mensen met ideeën over de beken zijn op 3 maart welkom bij een bijeenkomst in de Bruisbeek. Deze duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij J. Timmer van Waterschap Vallei en Veluwe via tel. 06 – 20012284 of jtimmer@vallei-veluwe.nl.

De beken zijn voor de ontwikkeling van Loenen belangrijk geweest. Oorspronkelijk gegraven voor de papierindustrie, betekenden de beken meer dan alleen de aanvoer van water voor watermolens: ze vormden de levensader van Loenen. Het schone water, afkomstig van de Veluweflank waar de beken in de sprengkoppen ontspringen, werd immers ook gebruikt door inwoners van Loenen en omgeving. Het oude zwembad Groenouwe herinnert daar nog aan. Omdat met de jaren de functie van de Loenense beken veranderde en ze een andere betekenis kregen, ontstaat de vraag: welke waarde hebben de beken nu en hoe zien Loenenaren dat in de toekomst? Op deze vraag hopen de onderzoekers antwoord te vinden na deze gesprekken. Landschapsarchitecten brengen vervolgens de conclusies in beeld, waarna het ontwerp in de omgeving wordt uitgewerkt.