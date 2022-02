Organisatie Motorrun hoopt op rit in 2022

DOESBURG- Het IVG (Integratie Verstandelijk Gehandicapten) kwam onlangs weer bijeen voor een fysieke vergadering, onder andere over de Motorrun. Helaas heeft de Motorrun de afgelopen twee jaar al niet kunnen doorgaan. Maar het bestuur is nu vol goede moed bezig met de voorbereidingen voor de run in 2022. Waarschijnlijk zal het wel in aangepaste vorm zijn, om de veiligheid te waarborgen voor de motorrijders en passagiers.

Deze vergadering stond ook in het teken van een afscheid nemen van een bestuurslid. Harry Niessink die jarenlang penningmeester is geweest, stopt ermee. Gelukkig is hiervoor een heel goede opvolging gevonden en het laatste jaar heeft de overdracht plaatsgevonden. Ook hebben twee nieuwe bestuursleden zich aangemeld. Zo kan het werk goed verdeeld worden voor de toch wel grote operatie die de Motorrun is.

Tijdens de Motorrun rijden heel veel motorrijders in een optocht met een verstandelijk gehandicapte achterop of in de zijspan, om hem of haar een onvergetelijke dag bezorgen. De deelnemers verheugen zich al ver van te voren weer op deze dag.

Foto: Hanny ten Dolle