Opvoedcursus ‘Effectief ouderschap’

HALL – Orthopedagoog en Gordon-trainer Jantine Peters start op woensdag 9 februari met een praktische opvoedcursus voor ouders. Deze is ook geschikt voor grootouders, pleegouders, gastouders en andere professionals die met kinderen werken. De cursus is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse Thomas Gordon. Jantine Peters is al sinds 1999 een enthousiaste en certificeerde trainer van deze methode. “Opvoeden kan in deze coronatijd extra zwaar zijn. Ik merk dat ouders zich soms echt wel eens radeloos voelen met de kinderen thuis. Het is fijn om dan in een groep bij andere ouders herkenning te vinden. Juist in deze tijd kan er bij kinderen bepaald gedrag naar boven komen, waarbij ouders wel wat ondersteuning bij kunnen gebruiken”, aldus Peters.

De training wordt gegeven aan ouders en andere opvoeders met kinderen van 0-18 jaar en bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. Locatie is de cursusruimte van natuurboerderij de Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall.

www.aandachtgeeftjekracht.nl

Tel. 06-17 369 599