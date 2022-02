Ophalen Hongerpotjes

BRUMMEN – In de week van 2 en 3 februari zullen de medewerkers van actie Hongerpot weer langskomen om de welbekende hongerpotjes te komen legen. Met de opbrengst wordt geprobeerd om de kinderen van de projecten in India en Armenië van tenminste één gezonde maaltijd per dag te voorzien. Mensen die de actie willen steunen, kunnen bellen met tel. 06-29191384.

www.hongerpot.nl