Opgave voor Loen’s Vroagen Vuur

LOENEN – Vorig jaar was de eerste editie van Het Loen’s Vroagen vuur, dé Loenense Dorpsquiz. Voor de jongerensoos Spritshz was dit een groot succes. Op zaterdag 9 april vindt het Loen’s Vroagen Vuur weer plaats. Tijdens deze avond kan een quizboek in de kelder van Spritshz opgehaald worden. De teams worden uitgedaagd met vragen over alledaagse dingen, maar ook over Loenen en zijn historie. In de tussentijd wordt er ook nog eens gevraagd om live opdrachten in het dorp uit te voeren of op te zoeken. De teams kunnen vanuit één woonkamer aan de slag gaan. De uitslag van het slimste Loenense team wordt op zaterdag 30 april feestelijk bekend gemaakt met een feestavond. Meedoen kost 30 euro per team. Opgave kan via de site van Spritshz: www.facebook.com/spritshz.