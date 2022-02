Ontmoeting voor mensen met NAH

EERBEEK – Woensdag 16 februari is er weer een ontmoetingsmorgen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel in Eerbeek. Deze is van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek. Het is een plek waar mensen met NAH rustig lotgenoten kunnen leren kennen. Aanmelden kan bij Annette van der Velde via tel. 06-23420098.