Online vriendendag Tent of Nations

REGIO – De Vrienden van Tent of Nations, nauw verbonden met de protestantse gemeente Angerlo – Doesburg, houden zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een online vriendendag. Hierin staat de ontmoeting met Daoud Nassar centraal.

Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’.

In de online onmoeting wordt met Daoud Nassar gesproken over de huidige situatie en wat het motto ‘We Refuse to Give Up’ voor hem en zijn familie betekent. Ook bespreken de aanwezigen wat dit thema betekent voor hun solidariteit met Tent of Nations en hun eigen leven. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke ervaringen van vrijwilligers die recent zijn afgereisd, een filmpje met een persoonlijke groet van Daher Nassar, ontroerende muziek van de Palestijnse zangeres Nai Barghouti en persoonlijke reflectie over het thema.

Wie mee wil doen, kan zich tot uiterlijk 10 februari melden via tentofnationsnl@gmail.com.