Online voorlichting Het Rhedens

RHEDEN/ROZENDAAL – Ouders en verzorgers van leerlingen uit groep 8 kunnen komende week aansluiten bij één van de voorlichtingsavonden van Het Rhedens. Tijdens de voorlichtingsavond wordt informatie gegeven over de bijzonderheden van de locaties, zoals de onderwijsprogramma’s en de onderwijskundige ontwikkelingen op Het Rhedens. Ook komt aan de orde voor welke leerlingen Het Rhedens een goede keuze kan zijn.

De online voorlichting wordt gegeven via de website van Het Rhedens. De locatie in Dieren houdt de voorlichting woensdag 16 februari vanaf 19.00 uur. Het Rhedens Rozendaal op donderdag 17 februari vanaf 19.30 uur.

Praktijkschool Het Rhedens De Tender geeft voorlichting op individuele afspraak via tel.0313-422765.