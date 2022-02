Online gesprek met Tweede Kamerlid GL

BRUMMEN – Op vrijdag 4 februari tussen 11.00 en 12.00 houdt PvdA-GroenLinks Voorst, in samenwerking met de afdeling Brummen. een online gesprek met GroenLinks Tweede Kamerlid Lisa Westerveld en lokale politici van de PvdA en GroenLinks. Lisa vertelt over het werk in de Tweede Kamer. Verder gaat zij met deelnemers in gesprek over onderwijs en kansengelijkheid. Iedereen die interesse heeft voor het onderwerp kan zich aanmelden via www.pvdaglvoorst.nl.

Lisa Westerveld werd al op jonge leeftijd maatschappelijk en politiek actief. Tijdens haar studie filosofie vervulde zij de functie van voorzitter binnen de Landelijke Studenten Vakbond. Zij was gemeenteraadslid in Nijmegen en zette zich daar in voor sociale thema’s. Zo maakte zij zich sterk voor een proef met sociale bijstand. In 2017 en 2021 werd Lisa met een grote hoeveelheid voorkeursstemmen in de Tweede Kamer gekozen.

De lokale politici en Lisa Westerveld gaan op 4 februari met elkaar in gesprek over hoe zij elkaar kunnen versterken bij het realiseren van goed onderwijs en gelijke kansen. Het is een interactieve bijeenkomst. Er is ruimte om vragen van deelnemers te beantwoorden.