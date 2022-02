Onderzoek naar brandstichting Haverweg

RHEDEN – In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 februari heeft op een oprit aan de Haverweg in Rheden een auto in brand gestaan. De brand is aangestoken, zo bewijzen camerabeelden. De politie is op zoek naar de dader.

De brand werd rond 4.20 uur opgemerkt, de achterkant van de auto stond in brand. Toen de brandweer ter plaatse kram, was het vuur voor het grootste deel al geblust. De brandweer heeft vervolgens een nablussing gedaan.

Woensdagochtend heeft de eigenaresse zich bij de politie gemeld met camerabeelden. Hieop was te zien dat een persoon vanuit de Haverweg komt en dan eerst een bedrijfsbus op de oprit besproeit met een vloeistof. Ook de auto wordt ingespoten met vloeistof en vervolgens aangestoken. De verdachte zou vervolgens even hebben stil gestaan om te kijken en is daarna weer weggelopen in de richting van de Haverweg.

De forensische opsporing (FO) van de politie is woensdagochtend ook langsgekomen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan bij het voertuig om sporen te vinden die wijzen naar een dader. De politie zoekt getuigen en vraagt iedereen die iets heeft gezien of gehoord zich te melden.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink