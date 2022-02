Omstanders helpen bestuurster na aanrijding

RHEDEN – Op de Arnhemsestraatweg in Rheden is dinsdagavond 22 februari rond 18.45 uur een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden. Omstanders zagen de auto al langzaam rijden en vertrouwden het niet, toen de auto door onbekende oorzaak in de berm raakte en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De omstanders stapten direct zelf uit hun voertuig en verleenden eerste hulp aan de bestuurder van de oude, een oudere dame. Een opgeroepen ambulance kwam ter plekke om het slachtoffer te controleren, maar zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto raakte zo dusdanig beschadigt dat deze niet verder kan. Een bergingsbedrijf heeft deze afgesleept.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink