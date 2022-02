Nieuwe shirtsponsor voor Rheko

RHEDEN – De korfbalcompetitie is weer gestart. De teams Rheko 1, 2, 3 en A1 zijn bij deze start ook nog eens in een nieuw inschiet-shirt gestoken door Roos Accountants. De spelers hebben hun shirts ontvangen uit handen van Edgar Roos. De shirts zijn geleverd door Only Korfbal.

Foto: Merel Elijzen