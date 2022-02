Nieuwe leden voor ‘t Pluumpje dankzij actie

EERBEEK – Badmintonclub ‘t Pluumpje kijkt zeer tevreden terug op de actie Probeerbadminton.nu. Een grote groep belangstellenden maakte kennis met de badmintonsport en de club heeft er zelfs een aantal nieuwe leden aan overgehouden.

In oktober vorig jaar kon iedereen die nieuwsgierig was naar de badmintonsport een korte cursus volgen van tien lessen. Een leuke manier om kennis te maken met de sport en de club. Er bleek zoveel belangstelling voor deze actie, dat er zelfs een tweede serie lessen werd opgestart. De deelnemers leerden de basisprincipes en -technieken van het badmintonnen. Na een uurtje les konden zij nog vrij spelen en hun badmintonvaardigheden meten met anderen. Al snel was er bij alle cursisten progressie te zien, waardoor het enthousiasme en speelplezier alleen maar groter werd.

BC ‘t Pluumpje verwelkomt altijd nieuwe leden. Badmintonnen is volgens de club een full body workout en een geschikte sport om alle coronakilo’s er op een leuke manier af te krijgen. Bij ‘t Pluumpje wordt zowel recreatief als competitief gesport op alle niveaus. Daarbij staat plezier voorop. BC ‘t Pluumpje organiseert regelmatig toernooien en activiteiten. De badmintonners trainen elke dinsdag in sporthal De Bhoele in Eerbeek. Belangstellenden zijn welkom om eens mee te trainen, zij kunnen mailen naar secretaris@bctpluumpje.nl. Voor een racket, shuttles en een trainer/begeleider wordt gezorgd.

www.bctpluumpje.nl