VELP – De nieuwe expositie in Nieuwe Ruimte in Velp is getiteld Verhalen. Natalie Kypers is ‘kunstenaar van de maand’ en toont haar werk samen met drie collega’s: Ida van Berkum, Saskia Daniëls en Riet Lieferink. Vier verhalenvertellers, elk op hun eigen manier, met animaties, piepkleine decors met kleifiguren, tekeningen en collages, illustraties maken, al dan niet in opdracht.

In het werk van Natalie Kuypers is tekst vaak het uitgangspunt. Altijd op zoek naar beelden die ook op zichzelf kunnen staan, maakt zij ingetogen, soms grappige en verstilde illustraties. Ida van Berkum maakt kleine abstracte schilderijtjes en piepkleine schilderijtjes, collages, doosjes en kastjes met dieren.

De illustraties van Saskia Daniëls zijn door de eenvoudige directe vormen en vrolijke kleuren aantrekkelijk voor kinderen én volwassenen. Zij haalt inspiratie uit oude kinderboeken.

Riet Lieferink tekent met Oost-Indische inkt. Haar onderwerpen zijn een mix van abstractie en realisme en gaan over herinneringen en het landschap.

Deze expositie wordt geopend op zondag 6 februari om 14.00 uur in het kerkje aan de Dr. Fabiusstraat in Velp. Bezoekers zijn elke woensdag welkom tussen 12.00 en 17.00 uur. De entree is gratis. Nieuwe Ruimte, het podium voor beeldende kunst in de gemeente Rheden, is gevestigd aan de Oranjestraat 36a.