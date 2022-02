Nieuw Klompenpad in Eerbeek

EERBEEK – Vrijdag 25 februari gaat het nieuwe Klompenpad in Eerbeek open voor wandelaars. Het Eertbeeckse Beekpad is een rondwandeling van zestien kilometer door het prachtige buitengebied van Eerbeek. Het startpunt van het Klompenpad is bij Restaurant – Grand café De Korenmolen, Kanaalweg 3 in Eerbeek.

Klompenpaden vertellen het verhaal van de streek, het landschap en haar bewoners. Het Eertbeeckse Beekpad start bij Restaurant – Grand café de Korenmolen, bij de enige nog werkende bovenslagse watermolen, waar olie wordt geslagen uit lijnzaad. Eerbeek of Erbeke (betekent ‘bebouwde grond bij beek’) komt voor het eerst voor in een oorkonde van 1046. Rond 1663 staat het dorp Eertbeeck en de Eertbeeckse beek op de kaart. De route gaat verder langs sprengbeken, door bos en weilanden, over landgoederen en langs industrieel erfgoed in het prachtige buitengebied van ‘papierdorp’ Eerbeek. Ook is er een opstappunt bij Landal Coldenhove en bij het station van De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in het centrum van Eerbeek.

Klompenpaden in Brummen

Vrijwilligers hebben het nieuwe Klompenpad ontwikkeld onder begeleiding van SLG en met medewerking van particuliere grondeigenaren en de gemeente Brummen is de route tot stand gekomen. De wandelroute is mede gefinancierd door de Provincie Gelderland, de gemeente Brummen, Waterschap Vallei en Veluwe en de Nationale Postcode Loterij. Het Eertbeeckse Beekpad is het 136ste Klompenpad en het tweede Klompenpad in de gemeente Brummen naast het Leuvenschepad. Ook wordt gewerkt aan nieuwe Klompenpaden in Empe/Tonden, omgeving Hall en Voorstonden/Cortenoever.

Brochure en app

Het Eertbeeckse Beekpad is gemarkeerd met blauwe klompjes. De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is onder andere verkrijgbaar bij de VVV in Eerbeek.

Wandelaars van Klompenpaden zijn te gast op het opengestelde terrein van particuliere grondeigenaren, daarom geldt de regel dat honden verboden zijn in verband met verstoring van vee en wild. Op sommige terreinen is de afspraak met de grondeigenaar dat honden aan de lijn horen. Dit is aangegeven op speciale welkomstborden bij de ingang van een terrein. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 25 februari ook beschikbaar via de Klompenpaden app.

Foto: David van Haren