Nieuw bestuur voor Phila Hanze Doesburg

DOESBURG – De filatelistische vereniging Phila Hanze Doesburg en omstreken heeft een nieuw bestuur. Emile Bretz, Johan Kousbroek en Jan Ridt waren vanwege gezondheidsredenen niet langer in staat de kar te trekken. De bestuurstaken zijn overgenomen door nieuwe voorzitter Toon Kort, secretaris Jaap Weststeijn en penningmeester Peter van Krieken. In de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering is de benoeming van het nieuwe bestuur met algemene stemmen bekrachtigd.

In die vergadering is aandacht besteed aan een aantal initiatieven dat het bestuur wil ontwikkelen. “Postzegels verzamelen is niet achterhaald of op sterven na dood, maar heeft wel een extra stimulans nodig om te laten zien hoe leerzaam en interessant het (thematisch) verzamelen van postzegels is”, meent het bestuur. De leden willen dit doen door meer gebruik te maken van digitale ondersteuning. Zo is het de bedoeling dat diverse workshops worden georganiseerd, zoals filatelistisch handelen op internet, het gebruik van digitale catalogi en het digitaal ontwerpen van albumbladen. Ook niet-leden kunnen zich voor de workshops aanmelden. De vereniging ontwikkelt momenteel een uitgebreide website die over afzienbare tijd online zal gaan. De activiteiten zullen daarin uitgebreid worden aangekondigd en toegelicht. Ook gaat het nieuwe bestuur in overleg met lokale /regionale postzegelverenigingen om te kijken of er kan worden samengewerkt. Voor het aangaan van een lidmaatschap of bij vragen kan contact worden opgenomen met de secretaris via monotype.01@hotmail.com.