Nieuw bestuur Plusbus Doesburg

DOESBURG – Er zijn wat wisselingen geweest binnen het bestuur van de Stichting aangepast vervoer Doesburg e.o. Per 1 januari is P.M. Moerdijk voorzitter, P.H. Starreveld secretaris en J. de Hoop penningmeester. G.A. Besselink-Nijen Twilhaar en H. Rehorst-Horstman zijn bestuurslid. Binnen de vrijwilligersgroep wordt nog gezicht naar twee bestuursleden.

De Plusbus is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur via tel. 06-41917757. Ook kan via www.plusbusdoesburg.nl een rit worden aangevraagd.