Natuurmonumenten zoekt surveillanten

RHEDEN – Het team vrijwillige surveillanten van Natuurmonumenten Veluwezoom zoekt uitbreiding. Vrijwillige surveillanten werken meestal in het weekend of tijdens vakanties, als er relatief veel bezoekers in de natuur zijn. Samen met een collega wandelen of fietsen zij door het gebied, beantwoorden vragen van bezoekers en wijzen ze door naar bijvoorbeeld het bezoekerscentrum. Ze promoten het werk van Natuurmonumenten en brengen het lidmaatschap onder de aandacht. Aan de andere kant signaleren surveillanten overtredingen, knelpunten en andere zaken in het gebied en delen informatie hierover met dienstdoende toezichthoudende BOA boswachters. Het is hun taak de toegangsregels te handhaven. Bij overtreding van deze regels spreekt de surveillant mensen hierop aan. Daarvoor moeten zij zelf de toegangsregels heel goed kennen en nut en noodzaak hiervan op een professionele manier uit kunnen leggen aan de bezoekers. Belangstellenden kunnen reageren via nm.nl/vrijwilligersvacatures.