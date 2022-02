Muziekproject aan de Overweg

SPANKEREN – Voor de tweede keer heeft de band van Buurtvereniging De Overweg in Spankeren toestemming gekregen om een muziekspektakel van de Tsjechische studiogroep Different Light voor het eerst live ten gehore te brengen. Hiervoor worden (jonge) muzikanten gezocht.

Vijf jaar geleden werd het project ‘Icons that weep’, van de Tsjechische studiogroep Different Light, door de band van de Spankerense buurtvereniging opgezet. Het was bedoeld voor talentvolle (jonge) musici uit de gemeente Rheden en omgeving, die om welke reden dan ook met hun talent en passie voor muziek niet verder kwamen dan ‘tussen de schuifdeuren’. Door mee te doen aan dit project, konden deze musici ervaring opdoen met het spelen in een band en uiteindelijk het podiumgevoel ondergaan.

Ook de tweede CD ‘Burden of Paradise’ van deze studiogroep mag nu door de buurtband live ten gehore worden gebracht. En ook nu weer wordt deze uitdaging in een projectvorm gebracht, met dezelfde doelstelling als het vorige project. Om uiteindelijk tot een prachtige uitvoering te komen, zoekt de buurtvereniging nog een basspeler, een toetsenist, een gitarist en een zanger.

Het project loopt tot december 2022. Hoewel er natuurlijk veel repetitiemomenten gepland staan, kunnen kandidaten via eigen tracks ook thuis oefenen.

burdenofparadise22@gmail.nl