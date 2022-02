Mooie opbrengst Actie Hongerpot

BRUMMEN – De actie Hongerpot heeft in het vierde kwartaal van 2021 het mooie bedrag van 7157,35 euro opgebracht. Dit wordt besteed aan voedings- en onderwijsprojecten in India en Armenië en medicijnen voor leprapatiënten in Tanzania. De organisatie van de actie is iedereen dankbaar die iets heeft bijgedragen. En dat dat niet altijd groot hoeft te zijn, bewezen Jacobien (10) en Noor (9). Zij zijn op eigen initiatief de buren langsgegaan met een verzoek om geld voor arme kinderen, die zo weinig te eten krijgen. Dat leverde 17,50 euro op. De onderwijzer in India hoorde hiervan en is de meiden extra dankbaar.

Op www.hongerpot.nl is te lezen hoe het gaat met de projecten in India, waar men nog steeds te kampen heeft met de gevolgen van de coronacrisis. Maria Goris, contactpersoon in Armenië, brengt verslag uit van het project voor naschoolse opvang in Iljevan.