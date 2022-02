Mia en Jesaja winnen schrijfwedstijd

VELP – Mia Vullings en Jesaja Mustapha hebben de schrijfwedstrijd gewonnen die cultureel podium Jansen & de Feijter heeft uitgeschreven tijdens de Kinderboekenweek. Het thema van die week, in oktober 2021, was ‘Worden wat je wil en zijn wie je wilt zijn’. Mede dankzij de scholen en de bibliotheek in Velp zijn er rond de 50 inzendingen binnengekomen.

Uit al deze inzendingen kwamen twee prijswinnaars naar voren: Mia Vullings won in de jongere leeftijdsgroep. Ze maakte een soepel gedicht over ‘Later’. Ze verwoordde in haar gedicht op mooie wijze hoe zij open staat voor de toekomst. Winnaar in de oudere leeftijdsgroep was Jesaja Mustapha. Hij schreef een rap, getiteld ‘Jesaja wil Millie’, met een goede flow en eigentijds taalgebruik. “Ook al kennen wij niet de betekenis van alle woorden, wij zien zijn toekomstdroom voor ons tot leven komen”, aldus de jury.

In december zouden de prijzen al worden overhandigd, maar toen had één van de prijswinnaars corona en werd het feest afgeblazen. Dit keer kon Jesaja er op het laatste moment niet bij zijn, maar werd besloten de prijsuitreiking toch door te laten gaan. Mia kwam met haar ouders en opa en oma en las ‘Later’ voor. Mia en Jesaja mogen voor 30 euro boeken uitzoeken in de boekhandel.

Foto: Theo Jansen