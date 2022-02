Meer helderheid en contrast met brillenglazen met i.Scription technologie

DOESBURG – Wie ‘s nachts of in het schemerdonker minder goed ziet dan overdag, kan zich bij Doesburg Optiek laten informeren over Zeiss-brillenglazen met de i.Scription-technologie. Deze nieuwe technologie geeft meer helderheid en contrast in het zicht.

Een oog is net zo uniek als een vingerafdruk. De meeste brildragers weten ongeveer hoeveel ‘plus’ of ‘min’ ze hebben. Het is minder bekend dat elk oog een uniek oogprofiel heeft, zo gedetailleerd als een vingerafdruk. Dit profiel bepaalt wat iemand exact onder bepaalde omstandigheden ziet.

Juist door deze individuele kenmerken tot in detail in kaart te brengen, kunnen er brillenglazen worden gemaakt die naadloos aansluiten bij de behoefte van de ogen. Door een oogmeting te doen met de speciaal ontwikkelde i.Profiler plus van Zeiss, kan een ‘vingerafdruk’ worden gemaakt van het oog. Het resultaat: beter zicht in het donker en bij weinig licht.

“‘Er gaat een wereld voor u open’, is niet overdreven als het om de juiste brillenglazen gaat”, vertellen Esther en Edwin Teunissen van Doesburg Optiek. “Een reguliere oogtest meet welke sterkte de glazen in uw bril moeten hebben, maar legt andere eigenschappen van de ogen die van belang zijn voor een goed zicht niet bloot. De i.Profilerplus analyseert het oog op 1500 meetpunten, waardoor de meest gedetailleerde brillenglazen voor u samengesteld kunnen worden. Juist deze nauwkeurige meting van die persoonlijke kenmerken kan het verschil maken tussen goed zien en het scherper, contrastrijker en kleurrijker beleven van alles om je heen. Vooral in het donker.”

Doesburg Optiek belooft brildragers meer contrast, meer kleur en minder schittering. De hele dag door, bij weinig licht en ‘s nachts. Ook de perceptie van contrast en kleur verbetert met gepersonaliseerde brillenglazen. Een afspraak maken voor een meting met de Zeiss i.Profiler plus kan via www.doesburgoptiek.nl of tel. 0313-484870.