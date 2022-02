Meer buitenspelen door ‘buurtspeelplaatsen’

GEM. RHEDEN – De gemeenteraad van Rheden buigt zich op dinsdag 8 februari over de nieuwe beleidsnota Buitenspelen! Hierin staat de vraag centraal hoe kinderen en jongeren meer kunnen buiten spelen. Dat moet onder andere gebeuren door voldoende speelplaatsen en openbare sportplekken aan te leggen.

De beleidsnota Buitenspelen! is opgesteld in samenspraak met kinderen, jongeren en diverse partners. Met kinderen is onder andere gesproken bij speelplekken, in de klas en bij de pumptrack. Marc Budel, wethouder Jeugd & Openbare ruimte vertelt: “Kinderen weten zelf heel goed wat ze willen als het om spelen gaat. Daarom zijn we vorig jaar in gesprek gegaan met een aantal kinderen en jongeren. Ze gaven bijvoorbeeld aan vies te willen worden en ze wilden meer uitdagende speelplaatsen en drinkwaterpunten. Want van spelen krijg je dorst!” Sportverenigingen, scoutingclubs en scholen hebben tijdens een digitale bijeenkomst hun ideeën kunnen spuien over meer buitenspelen.

Naar aanleiding hiervan stelt het college voor om tien speelplaatsen op te waarderen tot buurtspeelplaatsen: grote speelplaatsen waar veel te beleven valt voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Daarnaast is het voorstel een ‘speelverkenner’ aan te stellen. Deze gaat onderzoeken hoe de gemeente Rheden het buitenspelen nog meer kan stimuleren, door samen te werken met partners zoals scholen, bso’s, sportverenigingen, de scouting, Sportbedrijf Rheden en Incluzio.

Mocht de gemeenteraad van Rheden instemmen met dit plan, dan zal de gemeente na vaststelling starten met de uitvoering van de nota ‘van waterttappunt tot buurtspeelplek, van schommel tot natuurspeelplaats’.