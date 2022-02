Maximum snelheid omlaag in dorpskern Brummen en deel Leuvenheim

BRUMMEN / LEUVENHEIM – Sinds dinsdag 1 februari geldt op alle gemeentelijke wegen in de dorpen Brummen en Leuvenheim de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Deze snelheidsverlaging gaat concreet om delen van de Zutphensestraat in Brummen en de Arnhemsestraat in zowel Brummen als Leuvenheim. De doorgaande weg in Leuvenheim is van de Provincie Gelderland. Voor deze weg blijft de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gelden.

Wethouder Pouwel Inberg, binnen het college verantwoordelijk voor de openbare ruimte, heeft vertrouwen in de uitwerking van het verkeersbesluit om de snelheid voor alle gemeentelijke wegen in de dorpen Brummen en Leuvenheim gelijk te trekken naar 30 kilometer per uur. “Zo’n 30 km/u zone verbetert de verkeersveiligheid direct. Met dit verkeersbesluit hebben wij een belangrijke eerste stap gezet waar het gaat om meer veiligheid in het verkeer.” Het college vindt dat het verlagen van de snelheid verschillende voordelen heeft. Het draagt bij aan de verkeersveiligheid en zorgt voor minder geluidsoverlast en minder uitstoot van uitlaatgassen. Dit heeft een positief effect op de milieubelasting.

De gemeente wil nog een stap verder. Later dit jaar start een onderzoek waarin voor de gehele gemeente in beeld wordt gebracht bij welke wegen snelheid en weginrichting op elkaar aangepast moet worden. Dit onderzoek moet leiden tot een meerjareninvesteringsplan voor wegreconstructies in de gehele gemeente. “Met dit plan leggen we een basis om in de komende jaren verschillende wegen ook daadwerkelijk anders te kunnen inrichten. We kijken dan naar een verkeersveilige inrichting, maar ook naar klimaat en een meer groene inrichting,” aldus wethouder Inberg. “We hebben dus nog genoeg werk de komende jaren, maar de eerste stappen zijn gezet!”

Met dit besluit speelt het college van de gemeente Brummen in op verzoeken uit de samenleving. Zo hebben Dorpsraad Brummen en bewoners van de Zutphensestraat zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de invoering van deze maatregel.

De heer De Jonge van de actiegroep Zutphensestraat zegt hierover het volgende: “Het heeft heel wat tijd en energie gekost, maar we zijn heel blij met deze eerste stap om onze straat veiliger en leefbaarder te krijgen. We zien uit, en werken graag mee, aan de verdere toekomstige snelheidsremmende maatregelen.” Ook de wijkraad in Leuvenheim en diverse scholen hebben zich hierover positief uitgesproken.

Voor de Zutphense- en Arnhemsestraat geldt nu al wel een lagere snelheid, maar de weginrichting is daar nog niet op aangepast. Dat is wel een zorg voor de Dorpsraad Brummen, laat penningmeester Anne Margreet van der Horst weten. “De Dorpsraad pleit voor het zo snel mogelijk aanleggen van snelheidsbeperkende maatregelen, zoals bloembakken en drempels. Op de Zutphensestraat, maar ook bijvoorbeeld op de Engelenburgerlaan.”

Pouwel Inberg benadrukt: ”Het naleven van de maximum snelheid is een verantwoordelijkheid van iedere weggebruiker. Met name door goede voorlichting willen wij alle weggebruikers wijzen op de maximum snelheid.” Naast verkeersborden zijn er diverse spandoeken in de openbare ruimte geplaatst. Regelmatig worden snelheidsmetingen uitgevoerd.