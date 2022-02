Matthäus Passion in Martinikerk

DOESBURG – Er mag eindelijk weer een uitvoering worden gegeven van de Matthäus Passion in de Martinikerk in Doesburg. Het publiek kan hiervan genieten op zondagmiddag 20 maart om 15.00 uur. Het gaat om een semi-scenische uitvoering door het Luthers Bach Ensemble uit Groningen, in samenwerking met het Roder Jongenskoor. De organisatie is in handen van StiDoMu.

ww.stidomu.nl