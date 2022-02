Maatregelen in de regio vanwege storm

REGIO – Op verschillenden plekken in de regio worden maatregelen getroffen voor de aankomende storm Eunice. De Posbank wordt afgesloten voor bezoekers en ook de GGD-locaties sluiten vanmiddag de deuren.

De Posbank is vanaf het middaguur afgesloten vanwege storm Eunice. De gemeente Rheden heeft dit besluit genomen omdat verwacht wordt dat de de storm langdurig en extreem gaat zijn. Door de zware stom is er een grote kans op vallende bomen en takken en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Storm Eunice trekt vanmiddag en vanavond over ons land.

De afsluiting geldt voor alle bezoekers en blijft van kracht tot er geen risico’s meer zijn. De verwachting is dat de wegen morgen weer open gaan, tenzij blijkt dat de wegen nog niet begaanbaar zijn door omgevallen bomen.

GGD

Vanwege de storm zijn alle test- en vaccinatielocaties in Gelderland-Midden vandaag vanaf 12.15 uur gesloten. Het gaat onder andere om de locaties in de gemeenten Rheden, Rozendaal, Doesburg, Arnhem, Duiven en Zevenaar.

Mensen die een afspraak hadden staan voor het testen of vaccineren worden gebeld voor een nieuwe afspraak. De GGD verwacht morgen op normale tijd geopend te zijn.

