Luuk Tuiten blijft lijsttrekker Lokaal Belang

GEM. BRUMMEN – Luuk Tuiten staat ook dit jaar bovenaan op de kieslijst bij Lokaal Belang in Brummen. Hij was in 2013 oprichter van Lokaal Belang en van 2014 tot 2018 wethouder in de gemeente Brummen. Momenteel is hij raadslid. Op nummer 2 staat Sandra Voskamp – Zegers en op nummer 3 Marius Mennink. Vorige week heeft de partij haar programma bekendgemaakt. Speerpunten zijn bijvoorbeeld woningbouw, gemeentelijke dienstverlening, recreatie en toerisme en leefbaarheid. Het programma is terug te vinden op www.lokaalbelangbrummen.nl.