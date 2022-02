LOENEN – De Loenense ouderen kunnen weer gymmen. De activiteit ‘Beter Bewegen voor Ouderen’ in De Bruisbeek in Loenenop is vanaf woensdag weer mogelijk. Onder leiding van Loes van Oorspronk doen de ouderen aangepaste oefeningen in de grote zaal van het ontmoetingscentrum. De spieren gaan woensdagmorgen los vanaf 11.15 uur, maar om 10.30 uur staat de koffie klaar om eerst een gezellig praatje te maken. Er is weer plaats in deze groep van 55-plussers. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom. Wie mee wil doen, kan bellen met Loes van Oorspronk, tel. 06-27451492.