Lieke is de nieuwe Voorleeskampioen

BRUMMEN – Lieke van basisschool de Ontdekking mag zich Voorleeskampioen van Brummen noemen. Zaterdag 12 februari streden zeven basisschoolleerlingen bij bibliotheek Brummen tegen elkaar in een spannende wedstrijd.

Bij de jaarlijks terugkerende Nationale Voorleeswedstrijd proberen basisschoolleerlingen Voorleeskampioen van hun gemeente te worden. De leerling kiest zelf uit welk boek hij of zij gaat voorlezen. De winnaar van de lokale wedstrijd gaat door naar de regiofinale. Dit jaar is die in Twello. De winnaar van de regiofinale gaat weer door naar de provinciale finale en deze winnaar gaat weer door landelijke finale. Al met al een leuke wedstrijd waarbij de leerling enthousiast voorleest om zo het publiek mee te nemen in het verhaal.

In Brummen deden zeven leerlingen mee aan de gemeentelijke wedstrijd. De aanwezige jury beoordeelde alle voorleesverhalen zorgvuldig. Er werd onder andere gekeken en geluisterd naar stemgebruik, tempowisseling en emotie. Lieke van Basisschool De Ontdekking (in het rood op de foto) rolde als kampioen uit de bus en mag de gemeente Brummen vertegenwoordigen tijdens de regionale finale op 12 maart in Twello.