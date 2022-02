Lezing over Jemen

VELP – De heer W. Boehmer verzorgt dinsdag 8 februari om 14.00 uur een lezing in de Elleboog in Nieuw-Schoonoord, getiteld Jemen, het onbekende land. Bij velen is Jemen, het bergachtig land in het Midden-Oosten, is bij velen alleen bekend van de uitzichtloze burgeroorlog die daar sinds 2015 woedt. Maar er is veel meer over te vertellen. Boehmer reisde voor grondwateronderzoek en drinkwatervoorziening van 1975 tot 2000 door het hele land en zal daar met beelden het verhaal over vertellen. De lezing wordt georganiseerd door de KBO-PCOB, gasten zijn welkom.