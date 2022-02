Lezing over Christendom en Islam

EERBEEK – Studentenpredikant Marieke Fernhout verzorgt dinsdag 22 februari een lezing getiteld Christendom en Islam: overeenkomsten en verschillen. Dit doet zij in de Kruiskerk in Eerbeek, vanaf 20.00 uur.

In Nederland leven christenen, moslims en andersgelovigen naast elkaar, maar soms begrijpen ze elkaar niet. Fernhout neemt haar toehoorders mee in de zoektocht en de vragen over de islam in relatie tot het christendom. Zijn er overeenkomsten te vinden in de Bijbel en de Koran en welke verschillen zijn er?

Doel van deze lezing en interactie is een stap naar een beter begrip voor elkaar. Naast deze lezing wil de Kruiskerk begin april ook met de Eerbeekse moslimgemeenschap samen een maaltijd vieren tijdens Ramadan en de 40-dagen tijd.