Lezing bij Vrouwen van Nu

DIEREN – Kunsthistoricus Saskia Goddijn is woensdag 2 maart te gast bij de Vrouwen van Nu in Dieren. Zij verzorgt een lezing getiteld ‘Kunst met (g)een luchtje’. “Van Saskia kun je een onderhoudend, open en relativerend relaas verwachten – zonder kunsthysterisch gezwets: prikkel je zintuigen en leer naar kunst kijken met een ander perspectief!”, aldus de vereniging. De lezing vindt plaats in de Ontmoetingskerk en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis voor leden, gasten betalen 4 euro.

