Ledenvergadering vogelvereniging

EERBEEK – Op dinsdag 1 maart houdt vogelvereniging Tot Ons Genoegen Eerbeek weer haar maandelijkse ledenvergadering in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek. Aanvang is 19.30 uur. Op de agenda staan, naast de gebruikelijke agendapunten, het uitreiken van de prijzen en bekers van de laatste tentoonstelling. Daarnaast wordt één van de trouwe leden gehuldigd. Mensen met vragen over het houden van vogels in het algemeen zijn natuurlijk ook van harte welkom. De toegang is gratis.