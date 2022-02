Kunstworkshops in Beumerskamp

DOESBURG – Op dinsdag 22 februari start een reeks van vier creatieve workshops op de Inloop Beumerskamp. Deze wordt door Lang Leve Kunst en Noaberschap aangeboden aan de vrijwilligers van Caleidoz, maar ook ouderen zijn welkom om mee te doen.

De workshops zijn op vier dinsdagen van 10.00 tot 11.30 uur. Dinsdag 22 februari wordt met schilderkunst een werk gemaakt voor aan de muur op de inloop Beumerskamp. Dinsdag 1 maart gaan de deelnemers boetseren. Op dinsdag 8 maart staat percussie op het programma. Tot slot is het onderwerp van dinsdag 15 maart houtbewerken. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via langlevekunst@amphion.nl ovv Beumerskamp bij Gertie Jordens op de inloop of via g.jordens@caleidoz.nl. Er kunnen per workshop 12 mensen meedoen. Is er heel veel animo, dan wordt op die dag een tweede workshop gegeven.